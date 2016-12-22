В конгрессе США пригрозили России санкциями из-за задержания украинцев

Если Россия не освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков, то США могут ввести против нее новые санкции, заявил на брифинге в Вашингтоне председатель международного комитета палаты представителей американского конгресса, республиканец Эд Ройс, передает корреспондент РБК.

«Надеюсь, моряки будут освобождены и кризис разрешен. Если нет, это может привести к дополнительным санкциям [США в отношении России]», — сказал Ройс. Он также сообщил, что открытым остается вопрос введения санкций в отношении Москвы, предусмотренных американским законом о запрете на использование химического оружия.

Ответственность за инцидент он возложил на Россию. «Агрессивные действия были предприняты в открытом море, понимаю так, что это было решение российского командования», — заявил Ройс.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что ему «не нравится, что происходит» в Керченском проливе, и рассказал, что обсуждает решение сложившейся проблемы с европейскими партнерами.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля и 24 военнослужащих при попытке нарушить границу России в Керченском проливе. В ФСБ утверждали, что Украина не предупреждала о своих кораблях заранее, а экипажи игнорировали требования остановиться. В украинских ВМС заявляли, что переход кораблей был плановым и России о нем сообщали.

Киев посчитал случившееся актом агрессии, с 28 ноября на Украине введут военное положение. Президент страны Петр Порошенко вместе с коллегой из Польши Анджеем Дудой призвал Евросоюз усилить антироссийские санкции. В Минобороны Эстонии эту идею поддержали. Источники Bloomberg сообщали, что правительства стран — членов ЕС ведут переговоры о возможных санкциях из-за конфликта в Керченском проливе, но не примут решения, пока не будут установлены все факты.

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Официально в ЕС призвали Россию освободить украинских моряков. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини обсуждает ситуацию с международными партнерами. В пресс-службе Союза уточнили РБК, что решение о санкциях должно приниматься на уровне Совета ЕС.