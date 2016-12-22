Омбудсмен заявила об отправке украинских моряков на гауптвахту

Моряков с трех кораблей ВМС Украины, которых обстреляли и задержали российские пограничники, разместили на территории воинской части в Крыму, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Лубина, пишет «Интерфакс».

«Они находились на гауптвахте, на территории воинской части», — заявила она журналистам в Киевском районном суде Симферополя, где 27 ноября изберут меру пресечения для 12 задержанных.

В воскресенье, 25 ноября, в ФСБ рассказали, что три украинских корабля нарушили границу России в Керченском проливе. Катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» не уведомили о своих маневрах российскую сторону и проигнорировали требования остановиться, после чего по ним открыли огонь и задержали. В ВМС Украины утверждали, что сообщали о планах кораблей пройти через Керченский пролив.

Всего были задержаны 24 украинских моряка, по данным ФСБ, среди них есть сотрудники Службы безопасности Украины. Произошедшее в Москве назвали «опасной провокацией» и вторжением в российские воды. Киев расценил обстрел и задержание кораблей как акт агрессии, на Украине решили с 28 ноября ввести военное положение.