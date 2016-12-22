Костин объяснил действия России в конфликте в Керченском проливе

Глава ВТБ Андрей Костин в эфире Fox Business заявил, что в Керченском проливе имела место провокация, устроенная президентом Украины Петром Порошенко в политических целях.

Как пояснил Костин, ситуация в Керченском проливе выгодна только Порошенко, так как она дает ему право ввести военное положение. Глава ВТБ добавил, что у украинского президента «проблемы с выборами». «Безусловно, ни о какой российской агрессии речь не идет. Это была чистой воды провокация, которую Порошенко устроил в политических целях», — сказал Костин.

Глава ВТБ отметил, что, отправляя корабли, Порошенко ведет себя так, «как будто Крым находится в составе Украины». «А что, если завтра он скажет, что Крым — это украинская земля, и отправит туда танки? Только представьте себе это», — сказал Костин.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — зашли в территориальные воды Крыма. Корабли не подчинялись требованиям российских властей и опасно маневрировали, сообщала погранслужба ФСБ. При этом украинская сторона утверждает, что предупреждала о передвижениях бронекатеров и буксира. Российские пограничники открыли огонь по украинским кораблям, после чего нарушители были задержаны и доставлены в порт в Керчи. В Кремле заявили, что это было «умиротворение» российскими пограничниками «нарушителей границ».

На фоне обострения отношений с Россией Украина ввела военное положение в некоторых областях страны. НАТО в конфликте в Керченском проливе поддержало Украину.