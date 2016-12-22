Кремль пообещал заявление Путина по конфликту в Керченском проливе

Владимир Путин отреагирует на ситуацию с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, сообщает «РИА Новости».

«Президент это сделает, когда посчитает нужным», — сказал Песков, отметив, что Путин даст «все необходимые разъяснения».

По словам главы пресс-службы Кремля, президент «с самого начала этих провокационных действий» получал полную информацию от пограничников и специализированных ведомств.

Обозначить свою позицию президент может во время встречи G20 в Аргентине, предположил Дмитрий Песков. «У него наверняка будет в Аргентине общение со СМИ, поэтому, я думаю, в ближайшие дни позиция президента будет озвучена им самим», — пояснил пресс-секретарь президента. В то же время он подчеркнул, что для самого саммита «двадцадки» этот инцидент темой не является.