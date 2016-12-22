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Кремль пообещал заявление Путина по конфликту в Керченском проливе

Владимир Путин отреагирует на ситуацию с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, сообщает «РИА Новости».

«Президент это сделает, когда посчитает нужным», — сказал Песков, отметив, что Путин даст «все необходимые разъяснения».

По словам главы пресс-службы Кремля, президент «с самого начала этих провокационных действий» получал полную информацию от пограничников и специализированных ведомств.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Обозначить свою позицию президент может во время встречи G20 в Аргентине, предположил Дмитрий Песков. «У него наверняка будет в Аргентине общение со СМИ, поэтому, я думаю, в ближайшие дни позиция президента будет озвучена им самим», — пояснил пресс-секретарь президента. В то же время он подчеркнул, что для самого саммита «двадцадки» этот инцидент темой не является.

«Если какие-то вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч с президентом на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнений, что президент даст исчерпывающие пояснения», — продолжил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

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В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли не подчинялись требованиям российских властей и опасно маневрировали, сообщала погранслужба ФСБ. Поэтому российские пограничники открыли огонь по украинским кораблям и в конечном итоге задержали нарушителей.

В то же время в Киеве настаивают, что корабли следовали из Одессы в Мариуполь и не нарушали границ. На фоне обострения отношений с Россией Украина ввела военное положение в некоторых областях страны: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также во внутренних водах Азовского моря и Керченского пролива. Позже военное положение было объявлено также в Донецкой и Запорожской областях. ​​

Теги: Керчь, конфликт, Украина
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