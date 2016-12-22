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Коломойский назвал Тимошенко фаворитом президентских выборов на Украине
Политика, 17:18
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Коломойский назвал Тимошенко фаворитом президентских выборов на Украине

Бизнесмен и бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко больше всего шансов победить на выборах президента Украины в марте. Он этом он рассказал в интервью журналисту Соне Кошкиной, опубликованном на YouTube.

«Я считаю ее объективно фаворитом президентской кампании», — сказал Коломойский. «По-моему, она на 99% выйдет во второй тур», — добавил он. При этом, шансы Тимошенко победить во втором туре у музыканта Святослава Вакарчука, шоумена Владимира Зеленского и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко он оценил в 55%.

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«А вот если она будет против Порошенко, Бойко, Рабиновича, Ляшко, то я ставлю три к одному, 75% против 25%», — добавил Коломойский.

Выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного социологическим центром имени Михаила Драгоманова в конце октября — начале ноября, в рейтинге кандидатов лидирует Тимошенко (15,1%) и действующий президент Петр Порошенко (11,4%), пишет УНИАН.

Теги: Игорь Коломойский , выборы президента , Украина
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