Тимошенко пообещала созвать саммит «Будапешт+» после выборов президента

​Лидер украинской партии «Батькивщина» и депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила о намерении после выборов президента страны созвать саммит лидеров стран формата «Будапешт+». Об этом сообщает украинский телеканал «24».

По ее словам, за стол переговоров, помимо стран — подписантов Будапештского меморандума, должны сесть лидеры Германии, Франции, Китая, а также Верховный комиссар ЕС по вопросам безопасности.

«После президентских выборов я инициирую созыв международного саммита в формате «Будапешт+» для принятия новой стратегии мира и определения путей обеспечения гарантий Украине странами — подписантами меморандума. Мы должны включать активную и сильную дипломатию настоящего мира, а не продолжать беззубую дипломатию замороженных конфликтов», — считает она.

Тимошенко выразила уверенность в том, что расширение состава участников этого соглашения вместо «стагнирующих» минских договоренностей позволит Киеву не только вернуть свою «субъектность в переговорном процессе», но и откроет перспективы включения в международную повестку дня вопроса включения Крыма в состав России. «Я хочу еще раз четко, ясно и понятно подчеркнуть: и Крым, и Донбасс — это Украина. И иначе никогда не будет», — подчеркнула политик.

Кроме того, она раскритиковала президента страны Петра Порошенко, который, по ее словам, за несколько лет боевых действий в Донбассе не использовал возможности Будапештского меморандума для возвращения мира на Украину. Она отметила, что новая власть заставит Кремль возместить все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам.

«Россия заплатит сполна за агрессию, за смерть наших воинов и мирных граждан, за их поломанные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество», — сказала Тимошенко, добавив, что эта цифра может превысить €100 млрд.​

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании — Леонидом Кучмой, Биллом Клинтоном, Борисом Ельциным и Джоном Мейджором. Участники меморандума обязались уважать независимость, существующие границы и суверенитет Украины и отказались применять против нее какие-либо вооружения.

При этом власти Франции и Китая предоставили гарантии, описанные в тексте документа, но не поставили свои подписи под соглашением, которое гарантировало соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства — участника договора.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. По данным на 30 октября, Тимошенко имеет наивысший рейтинг среди кандидатов в президенты (15%), следом идет действующий президент Украины Петр Порошенко (9%), тройку замыкает шоумен Владимир Зеленский (8%).Опрос проводился социологической компанией «Центр прикладных исследований».

В конце сентября опрос Киевского международного института социологии показал, что Тимошенко также возглавляет лидер рейтинга кандидатов (10,6%), второе место разделили Порошенко и Зеленский (по 6,5%).