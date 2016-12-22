В Хакасии закрыли дело об экстремизме против защитницы коренных народов

Управление ФСБ по Хакасии прекратило дело об экстремизме в отношении защитницы коренных народов Лидии Баиновой из-за поста во «ВКонтакте», заявил защищающий ее адвокат международной правозащитной организации «Агора» Владимир Васин. Об этом говорится в сообщении организации.

Дело прекращено за отсутствием состава преступления. По мнению защиты, ключевые доказательства по делу были получены с нарушением норм УПК.

Дело против Баиновой было возбуждено из-за ее поста в соцсети, в котором ФСБ увидела призывы «насильственных действий в отношении представителей русского этноса». В публикации популяризатор хакасской культуры жаловалась на притеснения местных жителей, в частности, она рассказала, что в игровой комнате одного из заведений Абакана дети сказали, что «вход туда только русским».

Лингвистическая экспертиза посчитала отдельные фразы в посте Баиновой ​экстремистскими. Сама она разжигание ненависти к русскому этносу не признала.

Летом 2018 года с инициативой отменить уголовное наказание за репосты выступила группа депутатов Госдумы. Их поддержали Верховный суд, ряд ведомств и общественных организаций. В начале октября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении уголовной ответственности за экстремизм, включающий частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ. По нему уголовная ответственность будет вводиться только за повторные случаи разжигания ненависти в интернете.​ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон может быть принят в декабре.