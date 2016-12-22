ФСБ обвинила жительницу Хакасии в экстремизме из-за поста во «ВКонтакте»

Спецслужба обвиняет женщину в публичном призыве к насилию против «представителей русского этноса». 30-летняя Лидия Баинова занимается популяризацией хакасской культуры

Лидия Баинова (Фото: Лида Баинова / VK)

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Хакасии предъявило обвинение 30-летней жительнице региона Лидии Баиновой за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом РБК сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, который выступает защитником обвиняемой.

По словам адвоката, причиной послужил пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором Баинова рассказала о притеснении местных жителей в регионе.​ Как отметил Васин, следствие считает, что она опубликовала этот пост «с целью призыва неограниченного круга лиц к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса, проживающих на территории России». В частности, женщина написала о случае, когда в игровой комнате одного из заведений Абакана дети сказали, что «вход туда только русским», сообщил собеседник РБК.

«В тексте, размещенном Баиновой в соцсети, присутствует лишь ее точка зрения по наболевшему вопросу», — заявил Васин.

Источник РБК, близкий к УФСБ России по Хакасии, отметил, что пост, ставший причиной разбирательства, Баинова опубликовала в начале года.

«Была проведена лингвистическая экспертиза, которая показала, что в материалах содержатся призывы и признаки экстремизма. Материалы дела находятся в суде», — рассказал собеседник.

Сама Баинова свою вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с ее общественной деятельностью по защите хакасской культуры. Обвиняемая занимается популяризацией хакасской культуры, выступает за сохранение местного языка и народных традиций, о чем свидетельствуют посты в социальной сети в аккаунте женщины с таким же именем.