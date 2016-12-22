В Сети появилось видео тарана украинского буксира российским кораблем

В Сети опубликовано видео тарана украинского рейдового буксира «Яны Капу». По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, в буксир врезался российский пограничный корабль «Дон», пишет «Укринформ».

Инцидент произошел 25 ноября. По информации ФСБ, три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и не реагировали на требование остановиться, пограничники были вынуждены открыть по ним огонь. По данным ВМС Украины, обстрелу подверглись артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», пострадали три моряка. Задержанные корабли доставили в Керченский порт, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).

После инцидента с украинскими кораблями в ЕС и НАТО призвали к сдержанности и деэскалации в Азовском море. В МИД Канады заявили, что Россия должна вернуть Украине корабли и обеспечить свободный проход в Керченский пролив. Россия призвала провести внеочередное заседание СБ ООН по ситуации в Азовском море.