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Представитель назвал цель визита Рыболовлева в Москву после задержания
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Представитель назвал цель визита Рыболовлева в Москву после задержания
Общество, 20:15
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Представитель назвал цель визита Рыболовлева в Москву после задержания

Российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев вернулся на территорию княжества и посетил тренировку команды. Об этом РБК сообщил его представитель.

Во время посещения тренировочной базы «Монако» Рыболовлев поздравил главного тренера клуба Тьерри Анри с победой во вчерашнем матче над командой «Кан».

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Также представитель прокомментировал поездку бизнесмена в Москву сразу после задержания в Монако по делу о коррупции. «Его недавняя поездка в Россию была запланирована заранее и не связана с задержанием в Монако 6 ноября», — отметил он.

По словам представителя, в Москве Рыболовлев провел ряд встреч и отметил с друзьями свой день рождения (22 ноября).​

Вечером 6 ноября стало известно о том, что Рыболовлева задержали в Монако. Французское издание Le Monde сообщало, что он дал показания следователям по делу о коррупции и торговле влиянием. По данным газеты Monaco-Matin, российский миллиардер провел в полицейском участке всю ночь. Также издание добавило, что вместе с ним задержали «почти весь бывший состав судебной системы Монако, вплоть до высших уровней». На следующий день бизнесмену предъявили обвинение в коррупции и выпустили из полицейского участка, оставив его под судебным контролем.

Теги: поездка , Дмитрий Рыболовлев
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