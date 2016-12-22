Власти Калифорнии сообщили о 100-процентной локализации пожара Camp Fire

​Спасателям удалось локализовать самый масштабный за всю историю штата Калифорния пожар Camp Fire, который практически полностью уничтожил город Парадайс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственных пожарных чиновников.

По их словам, пожарные на 100% локализовали Camp Fire, начавшийся 8 ноября.

По данным калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, что в результате пожара погибли по меньшей мере 85 человек, еще более 200 числятся пропавшими без вести. Кроме того, пожар уничтожил 62 га леса и 14 тыс. домов в Парадайсе и его окрестностях.​