Киноакадемия США изменила формат награждения из-за пожаров в Калифорнии

Американская академия кинематографических искусств решила изменить формат церемонии вручения особых почетных наград, которая пройдет 18 ноября, из-за сильных лесных пожаров, бушующих в Калифорнии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление академии.

«Мы решили сузить формат проведения шествия по красной ковровой дорожке на церемонии вручения губернаторских наград в этом году», — говорится в заявлении.