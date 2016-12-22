Киноакадемия США изменила формат награждения из-за пожаров в Калифорнии
Общество, 04:30
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Киноакадемия США изменила формат награждения из-за пожаров в Калифорнии
Американская академия кинематографических искусств решила изменить формат церемонии вручения особых почетных наград, которая пройдет 18 ноября, из-за сильных лесных пожаров, бушующих в Калифорнии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление академии.
«Мы решили сузить формат проведения шествия по красной ковровой дорожке на церемонии вручения губернаторских наград в этом году», — говорится в заявлении.