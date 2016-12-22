NYT обвинила власти Калифорнии в некомпетентности при оповещении о пожаре
Общество, 02:59
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NYT обвинила власти Калифорнии в некомпетентности при оповещении о пожаре
Газета The New York Times пообщалась с жителями калифорнийского города Парадайс, который был полностью уничтожен бушующими в штате лесными пожарами, и выяснила о некомпетентности властей при оповещении жителей о надвигающейся стихии, жертвами которой стали по меньшей мере 79 человек.
По информации издания, офис шерифа округа Бьютт при оповещении воспользовался системой под названием «Красный код», однако мог сделать это при помощи более современного метода оповещения.