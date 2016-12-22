Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 80 человек

Спасатели обнаружили останки еще нескольких человек, погибших в результате крупнейших за всю историю штата Калифорния лесных пожаров. Таким образом, число жертв стихии увеличилось до 83 человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на шерифа округа Бьютт Кори Хонею.

По его словам, за минувшие сутки были обнаружены фрагменты тел двух человек. Всего, как отметил шериф, на территории округа был обнаружен 81 погибший, еще двое погибли на юге Калифорнии.

Кроме того, Хонея заявил, что в списке пропавших без вести сейчас числятся более 560 человек. За 21 ноября на связь с родственниками вышли более 300 человек.

Лесные пожары в Калифорнии начались 8 ноября. Стихия практически полностью уничтожила город Парадайс. Пожарные по-прежнему ведут борьбу с огнем, в некоторые районы штата им до сих пор не удалось добраться. Президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия и выразил соболезнования семьям погибших в пожарах.