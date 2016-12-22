Посольство России выразило соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии
Общество, 09:45
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Посольство России выразило соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщается в Twitter посольства.
«Мы выражаем самые искренние соболезнования жителям Калифорнии в связи с огромным ущербом и десятками человеческих жертв разрушительных лесных пожаров», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев также передал слова поддержки жителям американского штата.
Лесные пожары начались в Калифорнии 8 ноября. 18 ноября стало известно, что число жертв возгорания достигло 79 человек, еще более 1,2 тыс. человек числятся пропавшими без вести. По последним данным, пожары уничтожили более 9,8 тыс. домов и более 60 тыс. га леса.