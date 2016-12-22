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Лавров прокомментировал сравнение угрозы для Британии от России и ИГ
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Лавров прокомментировал сравнение угрозы для Британии от России и ИГ
Политика, 17:52
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Лавров прокомментировал сравнение угрозы для Британии от России и ИГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление главы Генштаба ВС Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита, выразил надежду, что Лондон адекватно подходит к назначению руководителей армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не можем влиять на решения британского правительства относительно того, кому они доверяют руководство своими Вооруженными силами. Но надеюсь, что они проверяют такие решения на адекватность», — сказал министр.

Лавров добавил, что заявления о «российской угрозе» ранее уже звучали. В частности, об этом говорил экс-президент США Барак Обама на Генеральной ассамблее ООН, указал министр. «Следующей угрозой он тогда назвал лихорадку Эбола», — сказал Лавров.

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Ранее генерал Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для Соединенного Королевства и его союзников бóльшую угрозу, чем террористические группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России). По его словам, Москва постоянно разрабатывает новые возможности в киберпространстве и космосе, чтобы подорвать Запад. Генерал также указал, что с поражением террористов в Ираке, Сирии и Афганистане Британии и ее союзникам пришлось сфокусироваться на России, в частности, после отравления в Солсбери.

Теги: Великобритания , Сергей Лавров , «Исламское государство»
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