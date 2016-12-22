ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,29 65,40 EUR Нал. 76,26 74,35 USD Бирж. 66,19 +0,57 EUR Бирж. 75,05 +0,20 USD ЦБ. 65,67 +0,06 EUR ЦБ. 74,94 +0,13 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4506,50 +196,00 IMOEX 2342,97 -1,12% RTSI 1113,52 -2,18% Brent 58,80 -6,81% DJIA 24285,95 -0,73% Nasdaq 6938,98 -0,48%
Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ
Лента новостей
В Greenpeace заявили об угрозе незаконной вырубки 40 млн га леса в России 03:58, Общество СМИ сообщили о проверке на Киевском вокзале в Москве из-за угрозы взрыва 03:27, Общество SANA заявило о гибели 11 сирийцев из-за авиаудара международной коалиции 03:08, Политика WSJ узнала о плане Эр-Рияда и ОПЕК обуздать падение цен на нефть 03:04, Политика Посольство ответило на фильм Би-би-си об отравлении Скрипалей 02:48, Политика В Белом доме попросили запретить ряду трансгендеров служить в армии США 01:52, Политика Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 01:27, РБК и Lenovo Лавров призвал страны Запада не обвинять Россию через СМИ 01:14, Политика Позиция Испании по Гибралтару оказалась угрозой для Brexit 01:13, Политика СМИ сообщили об эвакуации отеля на севере Москвы из-за угрозы взрыва 00:57, Общество Cуд в США отказался прекращать дело против фонда Трампа 00:39, Политика Быть в форме: как не переплатить за здоровый образ жизни 00:30, РБК и Мир Суд отказал семьям пассажиров рейса MH370 в иске к Boeing и Allianz 00:09, Общество Хакеры опубликовали британские инструкции по борьбе с пропагандой России 23 ноя, 23:52, Политика Обвиняемая в подготовке путча в Черногории скрылась в посольстве Сербии 23 ноя, 23:48, Политика Минюст Украины лишил УПЦ Московского патриархата прав на Почаевскую лавру 23 ноя, 23:10, Политика «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 23 ноя, 23:08, РБК и Volkswagen Путин покормил рыб в саду у «Мрии» 23 ноя, 22:34, Общество СМИ узнали о положительной допинг-пробе Рамоса после финала ЛЧ-2017 23 ноя, 22:17, Спорт Американцы поставили деньги выше дружбы 23 ноя, 22:11, Общество Goldman Sachs увеличил долю в «О'кей» 23 ноя, 22:08, Бизнес Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 23 ноя, 22:00, РБК и EXMO Кадыров рассказал о победе своего жеребца на скачках в Дубае 23 ноя, 21:28, Общество При пожаре на складе в Москве погибли два человека 23 ноя, 20:57, Общество Чешский премьер избежал отставки после «крымского скандала» с сыном 23 ноя, 20:53, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 23 ноя, 20:50, РБК и ГТЛК Свердловские власти разрешили Evraz вырубить особо ценный лес ради руды 23 ноя, 20:43, Бизнес Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен 23 ноя, 20:40, Технологии и медиа
Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ
Политика, 04:32
0
Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ
С поражением в Сирии ИГ перестало быть главной угрозой для Британии. Теперь это Россия, заявил глава Генштаба ВС Великобритании. «Россия пытается использовать уязвимости и слабости, как только их обнаруживает», — сказал он
Солдат у здания Минобороны Великобритании (Фото: Neil Hall / Reuters)

Россия «неоспоримо» представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как «Аль-Каида» и "Исламское государство" (террористические организации, запрещены в России). Об этом в интервью Telegraph заявил новый глава Генштаба ВС Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит.

Вместо того, чтобы представлять обычную военную угрозу, Россия постоянно стремится подорвать Запад, разрабатывая новые военные возможности в киберпространстве и космосе, уверен британский военный.

«Россия сегодня неоспоримо представляет гораздо большую угрозу для национальной безопасности, чем исламистские экстремисты, как «Аль-Каида» и ИГ. Россия продемонстрировала, что она готова использовать военную силу для защиты и расширения собственных национальных интересов. Россия пытается использовать уязвимости и слабости, как только их обнаруживает», — заявил Карлтон-Смит.

По мнению генерала, с поражением ИГ в Ираке и Сирии и потерях, которые понесли боевики «Аль-Каиды» в Афганистане, главная угроза для Британии сменилась. Британии и союзникам пришлось сфокусировать внимание на России, в основном, после отравления в Солсбери. «Мы не можем быть спокойны в связи с угрозой или оставить ее без сопротивления», — подчеркнул военный.

Карлтон-Смит также высказался против создания в Европе единых Вооруженных сил. По его словам, он не поддерживает любую инициативу, которая снизит военную эффективность НАТО.

Не все в Европе придерживаются такого же мнения. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее говорил, что планы США выйти из соглашения по разоружению 1980-х годов (ДРСМД) угрожают Европе. В связи с этим он призвал создать общеевропейскую армию. «Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе», — говорил Макрон. Он сказал также и о необходимости защиты от угрозы со стороны Китая и США. Его инициативу поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Британия , «Исламское государство»
Главное
WSJ узнала о плане Эр-Рияда и ОПЕК обуздать падение цен на нефть Политика
Материалы по теме
Cирийские военные заявили о взятии «последнего оплота» ИГ на юге страны Политика
ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Австралии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter