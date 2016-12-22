Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ

С поражением в Сирии ИГ перестало быть главной угрозой для Британии. Теперь это Россия, заявил глава Генштаба ВС Великобритании. «Россия пытается использовать уязвимости и слабости, как только их обнаруживает», — сказал он

Солдат у здания Минобороны Великобритании (Фото: Neil Hall / Reuters)

Россия «неоспоримо» представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как «Аль-Каида» и "Исламское государство" (террористические организации, запрещены в России). Об этом в интервью Telegraph заявил новый глава Генштаба ВС Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит.

Вместо того, чтобы представлять обычную военную угрозу, Россия постоянно стремится подорвать Запад, разрабатывая новые военные возможности в киберпространстве и космосе, уверен британский военный.

«Россия сегодня неоспоримо представляет гораздо большую угрозу для национальной безопасности, чем исламистские экстремисты, как «Аль-Каида» и ИГ. Россия продемонстрировала, что она готова использовать военную силу для защиты и расширения собственных национальных интересов. Россия пытается использовать уязвимости и слабости, как только их обнаруживает», — заявил Карлтон-Смит.

По мнению генерала, с поражением ИГ в Ираке и Сирии и потерях, которые понесли боевики «Аль-Каиды» в Афганистане, главная угроза для Британии сменилась. Британии и союзникам пришлось сфокусировать внимание на России, в основном, после отравления в Солсбери. «Мы не можем быть спокойны в связи с угрозой или оставить ее без сопротивления», — подчеркнул военный.

Карлтон-Смит также высказался против создания в Европе единых Вооруженных сил. По его словам, он не поддерживает любую инициативу, которая снизит военную эффективность НАТО.

Не все в Европе придерживаются такого же мнения. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее говорил, что планы США выйти из соглашения по разоружению 1980-х годов (ДРСМД) угрожают Европе. В связи с этим он призвал создать общеевропейскую армию. «Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе», — говорил Макрон. Он сказал также и о необходимости защиты от угрозы со стороны Китая и США. Его инициативу поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.