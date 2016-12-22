Тереза Мэй заявила о готовности к «другим» отношениям с Россией

Великобритания открыта к «другим» отношениям с Россией, говорится в заявлении британского премьера Тереза Мэй. Премьер планирует выступить с с этим заявлением на банкете лорда-мэра лондонского Сити в понедельник, но его текст распространен в СМИ уже сейчас.
Британия «готова ответить в доброжелательном ключе», если появятся признаки готовности к сотрудничеству со стороны России и ее заинтересованности в международной стабильности, приводит The Independent выдержку из заявления. «Мы остаемся открыты к другим отношениям, в которых Россия отказывается от нападений, которые подрывают международные договоры и безопасность», — говорится в речи Мэй.
Отношения двух стран ухудшились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии (Британия возложила ответственность за отравление на Россию, Москва все обвинения отвергала). Мэй в своем заявлении напоминает об этих событиях и о готовности Запада к коллективным ответам на угрозы.
«Вместе с нашими союзниками, в ответ на атаку в Солсбери, мы провели крупнейшую коллективную высылку российских офицеров разведки, основательно ухудшив способности российской разведки на годы, — приводит газета выдержки из речи премьера. — Мы показали, что хотя угроза и реальна, такова же и коллективная решимость наших сторонников защищать наши ценности, демократии и народ».