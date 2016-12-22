Порошенко пообещал новую береговую охрану на случай «вторжения с моря»

Новые силы морской охраны появятся вдоль всего морского побережья Украины — от Измаила до Мариуполя. Украинский лидер подчеркнул, что обновление структуры нужно «для прикрытия территории Украины из-за вторжения с моря»

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед пограничниками в Черкассах, завил, что до конца 2018 года вдоль всего морского побережья республики появится новое управление морской охраны, которое будет контролировать морскую границу от Измаила на Черном море и до Мариуполя на Азовском. Об этом сообщает УНН.

​«Для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что военные учения, которые прошли на Азовском побережье в начале месяца, показали ему, что подготовка морской пехоты, сухопутных подразделений украинской армии и пограничников находится на высоком уровне. По словам Порошенко, в республике создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые в кратчайшие сроки способны прикрыть угрожающие направления.​

С начала этого года Киев взял курс на наращивание сил в Азовском море. В сентябре Пентагон сообщил о намерении поставить на Украину два своих патрульных катера типа Island. Сумма сделки составила $9 млн, за эти деньги США модернизируют катера, установят на них электронное оборудование, обучат персонал из 35 членов экипажа и доставят катера на Украину. Вооружения на этих кораблях не будет, заверяли в американском Минобороны. Начальник управления кораблестроения Военно-морских сил Украины Василий Радчук указывал, что армия сможет использовать катера осенью следующего года.

В понедельник стало известно о том, что Украина получила предложение от США на поставку двух списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Как уточнил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, эти фрегаты вывели из состава ВМС США в 2013–2015 годах.