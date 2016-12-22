В Киеве анонсировали военные учения в Азовском море

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов объявил, что украинские военные планируют провести учения в Азовском море, передает «Укринформ».

«Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море», — сказал Турчинов.

Он не уточнил, сколько военнослужащих и единиц техники примут участие в этих маневрах, и не назвал дату проведения учений.

По его словам, наращивание Украиной военных «компонентов» в этой акватории обусловлено агрессией со стороны России. В частности, речь идет об усилении береговой охраны и авиации, отметил Турчинов.

«И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны», — сказал секретарь СНБО.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте этого года после задержания украинскими пограничниками российского судна «Норд» и его экипажа. Моряков и капитана обвинили в незаконном пересечении границы «временно оккупированной территории». В ответ Россия выразила протест, а российские пограничники усилили контроль за украинскими судами, следующими через Керченский пролив.

В конце августа в Верховной раде Украины предложили разорвать российско-украинский договор об Азовском море, согласно которому обе страны считают данную акваторию своими внутренними водами. В украинском МИДе эту идею отвергли, сославшись на то, что в данном случае Москва может «заявить о территориальном споре». Директор второго департамента СНГ МИД России Андрей Руденко предупредил, что у разрыва договора будут последствия для обеих сторон.