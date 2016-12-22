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Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых
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Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых
Общество, 15:03
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Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых

Сенаторы на заседании 23 ноября одобрили закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход самозанятых россиян, сообщает ТАСС. Ранее закон был одобрен Госдумой.

Эксперимент рассчитан на 10 лет — с января 2019 года по декабрь 2028 года, его будут проводить в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Самозанятыми считаются граждане, максимальный доход которых не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц).

Для тех, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налог составит 4% от стоимости оказанной услуги, для юрлиц и ИП — 6%. Налоги будут выплачиваться через специальное мобильное приложение «Мой налог», выплаты необходимо производить ежемесячно не позднее 25 числа.

Перевели на спецрежим: как Госдума одобрила новый налог для самозанятых
Экономика

В октябре глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров предлагал ввести штрафы для самозанятых граждан, которые не будут платить налоги. По его задумке, в первый раз нарушителей ждет штраф в размере 20% от суммы нарушения, при повторном — 100% скрытого дохода. Позднее Макаров отмечал, что штраф коснется тех, кто зарегистрировался как самозанятый, но нарушил условия выставления чека. По его словам, россиян будут штрафовать в размере 20% от суммы, на которую не был выставлен чек. При этом минимальная сумма штрафа составит 1 тыс. руб. В Кремле сообщали, что не выработали позицию по предложению Макарова.

Теги: Совет Федерации , Налог , самозанятые
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