ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,27 65,30 EUR Нал. 75,60 74,53 USD Бирж. 65,78 +0,09 EUR Бирж. 74,89 +0,07 USD ЦБ. 65,75 +0,12 EUR ЦБ. 74,99 -0,10 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6560,00 -39,50 IMOEX 2319,45 -0,73% RTSI 1110,80 -1,27% Brent 76,36 -0,51% DJIA 24583,42 -2,41% Nasdaq 7104,11 -4,50%
Госдума одобрила новый налоговый режим для самозанятых
Лента новостей
Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 16:24, РБК и Thomson Reuters Отдохнуть от ипотеки: что такое кредитные каникулы для заемщика 16:24, Недвижимость ПАО «ФСК ЕЭС» объявило финансовые результаты за 9 месяцев 2018 года​ 16:23, Пресс-релизы Вице-премьер Польши попала в ДТП 16:19, Общество В Новой Москве ограбили дом экс-главы таможни Андрея Бельянинова 16:17, Общество Бывшему вице-президенту США Байдену отправили подозрительные посылки 16:09, Общество Глава deVere Group предсказал рост крипторынка на 5000% за 10 лет 16:03, Крипто Безопасность дата-центров: «облака» сгущаются 15:59, РБК и Schneider Electric Глава ВТБ рассказал о боязни банков Европы и Азии из-за санкций США 15:53, Финансы Итоги боя турнира Fight Nights и анонс третьего тура Лиги Европы 15:48, Спорт Россия и Норвегия подписали соглашение по «серой зоне» в Арктике 15:47, Экономика Аналитики назвали регионы России с самым высоким «индексом любви» 15:40, Общество Суд приговорил концертного директора DJ Грува к 6,5 года за убийство 15:37, Общество Альтернатива квартире: где в Москве можно купить частный дом 15:37, РБК и Элитная недвижимость Путин приказал Росгвардии разработать меры по ужесточению оборота оружия 15:33, Общество Кальяны, глушители, Huawei: вещи с дизайном Porsche 15:32, Стиль Мода — ничто, цена — все: на что обращают внимание при выборе одежды 15:29, Потребрынок  Кремль запланировал новую волну отставок губернаторов на весну 15:27, Политика Путин рассказал о предотвращении 15 терактов в 2018 году 15:25, Политика Киселев призвал очертить «границы допустимого в свободе слова» 15:25, Общество Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 15:23, РБК и Mastercard Госдума одобрила новый налоговый режим для самозанятых 15:06, Экономика Самолет «Нордавиа» совершил вынужденную посадку в Москве 15:03, Общество Минфин назвал «самую действенную» меру по сдерживанию роста цен на бензин 15:03, Экономика Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 15:03, РБК и Philips Босния и Герцеговина выдала Москве воевавшего в Сирии боевика-россиянина 14:59, Общество Украинцы и сирийцы получили больше всего видов на жительство в ЕС 14:50, Политика Генпрокурор Саудовской Аравии назвал убийство журналиста преднамеренным 14:44, Политика
Госдума одобрила новый налоговый режим для самозанятых
Экономика, 15:06
0
Госдума одобрила новый налоговый режим для самозанятых
Госдума поддержала в первом чтении введение нового налога для самозанятых. Ставка составит 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Депутаты надеются, что налоговый режим будет стимулировать самозанятых выйти из тени
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. За проведение эксперимента по введению налога на профессиональный доход проголосовали 315 депутатов, против — шесть, воздержались три парламентария. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против принятия законопроекта. РБК следил за трансляцией пленарного заседания на сайте нижней палаты парламента.

Специальн​​ый режим «налог на профессиональный доход» предполагает, что самозанятые граждане будут платить налог по ставке 4%. Если услуги оказывают не физические, а юридические лица, ставка налога составит 6%. Одновременно они освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования (страховой взнос в ФОМС в размере 1,5% включен в налог). Самозанятые должны будут самостоятельно нести ответственность за размер своих будущих пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует только выплату социальной пенсии по старости. Сейчас она назначается женщинам в 60 лет и мужчинам в 65, а по закону о повышении пенсионного возраста, социальная пенсия по старости к 2028 году будет назначаться мужчинам в 70 лет и женщинам в 65.

Проект федерального закона о новом налоговом режиме самозанятых, а также соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы были внесены в Госдуму в конце сентября. Авторы законопроекта — зампред Совета Федерации Евгений Бушмин, сенатор Мухарабий Ульбашев, а также группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

«Суть данного законопроекта — это минимальный размер налогообложения и одновременно уход от любых бюрократических процедур, от каких бы то ни было усилий по администрированию», — сказал Макаров в ходе представления законопроекта на пленарном заседании Госдумы. «Идея закона состоит в том, что мы даем людям право, мы даем им возможность выйти из тени и войти в правовое поле»,​ — добавил он. По словам Макарова, для тех самозанятых, кто решит не воспользоваться предложенным государством режимом, ничего не изменится. «Для них все будет продолжаться ровно так, как сейчас. А сейчас у них реальные риски — две статьи Уголовного кодекса, которые реально действуют и к [рассматриваемому] закону не имеют никакого отношения. Это занятие незаконной предпринимательской деятельностью — там есть лишение свободы, и это неуплата налогов», — подчеркнул он.

Макаров отметил, что технология, разработанная Федеральной налоговой службой для самозанятых, уникальна, аналога в мировой практике нет.

Эксперимент на первом этапе будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019-го по 31 декабря 2028 года, в дальнейшем новый режим налогообложения планируется распространить ​на всю страну.

Неудачные каникулы

В мае Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении до 31 декабря 2019 года налоговых каникул для ряда категорий самозанятых граждан — нянь, сиделок, репетиторов, домработниц. Особое налоговое предложение для них начало действовать с 2017 года. Для уведомивших ФНС о своей деятельности самозанятых устанавливалась нулевая ставка по налогам и страховым взносам. По завершении периода каникул они должны были решить, прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

По замыслу властей, такой подход должен был способствовать выходу из тени самозанятых граждан и, как следствие, улучшению собираемости налогов. Однако предложенные меры оказались невостребованными и не привели к радикальной легализации самозанятых. По данным ФНС, по состоянию на 1 сентября в налоговых органах в таком качестве зарегистрировались лишь 2149 человек. Тогда власти задумались о создании для них специального режима налогообложения.

Сопротивление без результата

Все думские партии, кроме «Единой России», выступили против принятия специального налогового режима для самозанятых. «Экономика в стагнации, реальные доходы людей снижаются четыре года подряд, государство все больше перекладывает проблемы на плечи граждан, повышаются налоги и косвенные платежи, повысили пенсионный возраст, и в этой ситуации введение дополнительного налога просто приведет к еще одному социальному кризису», — сказал депутат от КПРФ Михаил Щапов. За разговорами о легализации самозанятых стоит обычное желание обложить дополнительными платежами еще и эту категорию граждан, добавил он.

Закон решает исключительно фискальную задачу, сказал депутат ЛДПР Алексей Диденко. «Очевидно, что этот платеж носит характер налога. Именно поэтому фракция ЛПДР не будет [его] поддерживать», — подчеркнул он. Вместо этого ЛДПР предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения и поднять ставку НДФЛ для граждан с высокими доходами.

Фракция «Справедливой России» обратила внимание, что в законопроекте нет четкого определения термина «самозанятый». «Мы не видим мотивации, почему люди должны принимать решение о том, чтобы перейти на данный режим», — сказал депутат Олег Шеин. При этом при реализации законопроекта есть риск перетока на налоговый режим для самозанятых граждан, работающих в качестве индивидуальных предпринимателей, что может привести к выпадению доходов у бюджетов органов местного самоуправления, отметил он.

Для кого разработан новый налог

Новым режимом смогут воспользоваться граждане, получающие доход не более 2,4 млн руб. в год (200 тыс. в месяц), но при этом не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам. По замыслу авторов законопроекта, процедура регистрации самозанятых должна быть максимально простой и удобной — с помощью мобильного приложения «Мой налог» и аккаунта на портале госуслуг без визита в налоговые органы. Данные о продажах и оказании услуг будут передаваться в налоговые органы в автоматическом режиме. Кроме того, самозанятые, решившие перейти на новый налоговый режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. руб.

Самозанятые будут платить налог ежемесячно (не позднее 25 числа), на основании полученного уведомления от налогового органа. После зачисления в бюджет налог будет распределяться в бюджеты субъектов и муниципалитетов, а также в бюджет ФОМС.​ Таким образом, федеральный бюджет доходов от нового налога не получит.

Для зарегистрированных самозанятых предусмотрены штрафы, если они не заплатят налог. Первый штраф составит 20% от суммы нарушения. В случае если повторное нарушение произошло в течение шести месяцев после первого, штраф составит 100% всей суммы нарушения, говорил ранее Макаров.

По данным ФНС, из 82 млн работоспособных граждан России официально работают и платят страховые взносы примерно 52 млн человек. Предполагается, что принятие законопроекта позволит увеличить число граждан, работающих легально, и будет способствовать выполнению майского указа президента об увеличении численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Госдума РФ , самозанятые
Главное
Кремль запланировал новую волну отставок губернаторов на весну Политика
Материалы по теме
В Думе разъяснили идею штрафовать не платящих налоги самозанятых Экономика
Правительство поддержало законопроекты о налоге для самозанятых Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter