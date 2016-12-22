Госдума одобрила новый налоговый режим для самозанятых

Госдума поддержала в первом чтении введение нового налога для самозанятых. Ставка составит 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Депутаты надеются, что налоговый режим будет стимулировать самозанятых выйти из тени

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. За проведение эксперимента по введению налога на профессиональный доход проголосовали 315 депутатов, против — шесть, воздержались три парламентария. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против принятия законопроекта. РБК следил за трансляцией пленарного заседания на сайте нижней палаты парламента.

Специальн​​ый режим «налог на профессиональный доход» предполагает, что самозанятые граждане будут платить налог по ставке 4%. Если услуги оказывают не физические, а юридические лица, ставка налога составит 6%. Одновременно они освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования (страховой взнос в ФОМС в размере 1,5% включен в налог). Самозанятые должны будут самостоятельно нести ответственность за размер своих будущих пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует только выплату социальной пенсии по старости. Сейчас она назначается женщинам в 60 лет и мужчинам в 65, а по закону о повышении пенсионного возраста, социальная пенсия по старости к 2028 году будет назначаться мужчинам в 70 лет и женщинам в 65.

Проект федерального закона о новом налоговом режиме самозанятых, а также соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы были внесены в Госдуму в конце сентября. Авторы законопроекта — зампред Совета Федерации Евгений Бушмин, сенатор Мухарабий Ульбашев, а также группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

«Суть данного законопроекта — это минимальный размер налогообложения и одновременно уход от любых бюрократических процедур, от каких бы то ни было усилий по администрированию», — сказал Макаров в ходе представления законопроекта на пленарном заседании Госдумы. «Идея закона состоит в том, что мы даем людям право, мы даем им возможность выйти из тени и войти в правовое поле»,​ — добавил он. По словам Макарова, для тех самозанятых, кто решит не воспользоваться предложенным государством режимом, ничего не изменится. «Для них все будет продолжаться ровно так, как сейчас. А сейчас у них реальные риски — две статьи Уголовного кодекса, которые реально действуют и к [рассматриваемому] закону не имеют никакого отношения. Это занятие незаконной предпринимательской деятельностью — там есть лишение свободы, и это неуплата налогов», — подчеркнул он.

Макаров отметил, что технология, разработанная Федеральной налоговой службой для самозанятых, уникальна, аналога в мировой практике нет.

Эксперимент на первом этапе будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019-го по 31 декабря 2028 года, в дальнейшем новый режим налогообложения планируется распространить ​на всю страну.

Неудачные каникулы В мае Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении до 31 декабря 2019 года налоговых каникул для ряда категорий самозанятых граждан — нянь, сиделок, репетиторов, домработниц. Особое налоговое предложение для них начало действовать с 2017 года. Для уведомивших ФНС о своей деятельности самозанятых устанавливалась нулевая ставка по налогам и страховым взносам. По завершении периода каникул они должны были решить, прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%. По замыслу властей, такой подход должен был способствовать выходу из тени самозанятых граждан и, как следствие, улучшению собираемости налогов. Однако предложенные меры оказались невостребованными и не привели к радикальной легализации самозанятых. По данным ФНС, по состоянию на 1 сентября в налоговых органах в таком качестве зарегистрировались лишь 2149 человек. Тогда власти задумались о создании для них специального режима налогообложения.

Сопротивление без результата

Все думские партии, кроме «Единой России», выступили против принятия специального налогового режима для самозанятых. «Экономика в стагнации, реальные доходы людей снижаются четыре года подряд, государство все больше перекладывает проблемы на плечи граждан, повышаются налоги и косвенные платежи, повысили пенсионный возраст, и в этой ситуации введение дополнительного налога просто приведет к еще одному социальному кризису», — сказал депутат от КПРФ Михаил Щапов. За разговорами о легализации самозанятых стоит обычное желание обложить дополнительными платежами еще и эту категорию граждан, добавил он.

Закон решает исключительно фискальную задачу, сказал депутат ЛДПР Алексей Диденко. «Очевидно, что этот платеж носит характер налога. Именно поэтому фракция ЛПДР не будет [его] поддерживать», — подчеркнул он. Вместо этого ЛДПР предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения и поднять ставку НДФЛ для граждан с высокими доходами.

Фракция «Справедливой России» обратила внимание, что в законопроекте нет четкого определения термина «самозанятый». «Мы не видим мотивации, почему люди должны принимать решение о том, чтобы перейти на данный режим», — сказал депутат Олег Шеин. При этом при реализации законопроекта есть риск перетока на налоговый режим для самозанятых граждан, работающих в качестве индивидуальных предпринимателей, что может привести к выпадению доходов у бюджетов органов местного самоуправления, отметил он.

Для кого разработан новый налог

Новым режимом смогут воспользоваться граждане, получающие доход не более 2,4 млн руб. в год (200 тыс. в месяц), но при этом не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам. По замыслу авторов законопроекта, процедура регистрации самозанятых должна быть максимально простой и удобной — с помощью мобильного приложения «Мой налог» и аккаунта на портале госуслуг без визита в налоговые органы. Данные о продажах и оказании услуг будут передаваться в налоговые органы в автоматическом режиме. Кроме того, самозанятые, решившие перейти на новый налоговый режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. руб.

Самозанятые будут платить налог ежемесячно (не позднее 25 числа), на основании полученного уведомления от налогового органа. После зачисления в бюджет налог будет распределяться в бюджеты субъектов и муниципалитетов, а также в бюджет ФОМС.​ Таким образом, федеральный бюджет доходов от нового налога не получит.

Для зарегистрированных самозанятых предусмотрены штрафы, если они не заплатят налог. Первый штраф составит 20% от суммы нарушения. В случае если повторное нарушение произошло в течение шести месяцев после первого, штраф составит 100% всей суммы нарушения, говорил ранее Макаров.

По данным ФНС, из 82 млн работоспособных граждан России официально работают и платят страховые взносы примерно 52 млн человек. Предполагается, что принятие законопроекта позволит увеличить число граждан, работающих легально, и будет способствовать выполнению майского указа президента об увеличении численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.