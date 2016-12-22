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В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход
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В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход
Экономика, 15:07
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В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход
Перед первым чтением законопроекта в нижней палате предложили штрафовать людей, отказавшихся зарегистрироваться самозанятыми, на размер полученного дохода
Андрей Макаров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Самозанятых граждан, которые не зарегистрируются и не будут платить налоги, должен ждать штраф в размере полученного дохода, заявил на заседании думского комитета по бюджету его глава Андрей Макаров, сообщает «Интерфакс».

«Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — сказал депутат, не раскрыв других деталей. Макаров, говоря о штрафах для самозанятых, добавил, что «это будет».

Под самозанятыми предлагается понимать тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, но не нанимает работников. Рассмотрение пакета поправок в первом чтении намечено на четверг, 25 октября.

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Правительство и Дума подготовили законопроект о налогообложении самозанятых в начале сентября. Власти предлагают такой категории граждан платить налог в размере 4% от цены оказанной услуги (изначально речь шла о том, что налог составит 3% в случае оказания услуг физическим лицам и 6% — юридическим лицам).

В экспериментальном режиме механизм регистрации и сбора налога с самозанятых заработает с 1 января 2019 года в Калужской области, Татарстане, Москве и Подмосковье, говорил в июне глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: самозанятые , штраф , Госдума
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