Госдума приняла законопроект о налоге для самозанятых

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет документов о введении экспериментального налога на профессиональный доход самозанятых граждан, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Пока закон коснется только Москвы и Подмосковья, Татарстана и Калужской области, эксперимент рассчитан на 10 лет — с января 2019 года по декабрь 2028 года.

Под самозанятыми подразумеваются граждане, максимальный доход которых не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц).

Налоговая ставка для тех, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, составит 4% от стоимости оказанной услуги, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, — 6%. Для уплаты налогов гражданам нужно будет скачать специальное мобильное приложение «Мой налог», отчисления необходимо производить ежемесячно не позднее 25 числа.

В октябре глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров предложил штрафовать самозанятых россиян, которые не будут выплачивать налоги. По словам Макарова, при первом проступке граждан будут штрафовать в размере 20% от суммы нарушения, при повторном — 100% скрытого дохода. В Кремле подчеркивали, что пока не сформировали позицию по этой инициативе.