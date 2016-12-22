В Кремле прокомментировали идею штрафовать не платящих налоги самозанятых

В Кремле пока не сформировали позицию по инициативе Госдумы о введении штрафов для граждан, которые зарегистрировались самозанятыми, но не выплачивают налоги. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Вы знаете, что [у Госдумы] много инициатив. Они потом прорабатываются, собственно, и в профильных комитетах, если они принимаются к рассмотрению», — сказал Песков.
Ранее с предложением штрафовать не выплачивающих налоги самозанятых россиян выступил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Под самозанятыми подразумеваются граждане, ведущие предпринимательскую деятельность, но не нанимающие сотрудников. По словам Макарова, в первый раз гражданина ждет штраф в размере 20% от суммы нарушения, повторный проступок будет караться 100% скрытого дохода.
В сентябре власти завершили работу над подготовкой проекта о налогах для самозанятых россиян. Согласно документу, для такой категории граждан предлагается установить налог в размере 4% от стоимости оказанной услуги.