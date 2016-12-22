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Главный нарколог порекомендовал пить глинтвейн «в крайнем случае»

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рекомендовал пить глинтвейн только «в крайнем случае», чтобы согреться. Об этом сообщает агентство «Москва».

Он отметил, что главный принцип алкоголя — «со сладким не мешать», а нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость. Таким образом, по словам Брюна, глинтвейн — это ​«алкогольный удар по голове».

«Глинтвейн можно пить, только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли, как лечебное средство, а не как алкогольный продукт в большом количестве», — сказал Брюн.

Ранее синоптики предупредили москвичей о морозах. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макароваой, 27 ноября в Москве и области днем температура может опуститься до минус 8 градусов, а ночью — до минус 12 градусов.

Теги: нарколог, алкоголь
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