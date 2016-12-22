Синоптики предупредили о морозах в Москве

В начале следующей недели в Московском регионе ожидаются морозы до минус 8 градусов днем и до минус 12 градусов ночью, сказала РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«27 ноября температура в Москве и области днем опустится в пределах от минус 3 градусов до минус 8 градусов, а ночью ожидается от минус 7 градусов до минус 12 градусов. Снегопадов пока не ожидаем, возможен местами небольшой снег», — сказала она.

Синоптик добавила, что в среду, 28 ноября, температура будет от минус 4 градусов до минус 9 градусов днем и от минус 6 градусов до минус 11 градусов ночью.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве в новогоднюю ночь температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов. «Днем будет минус 5 градусов, ночью в Новый год — минус 10 градусов, ожидается снежный покров», — сказал он.