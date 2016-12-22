МЧС сообщило о пострадавших при пожаре в Новой Москве
Общество, 06:52
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МЧС сообщило о пострадавших при пожаре в Новой Москве
В Новой Москве в поселении Мосрентген произошел пожар, в результате которого есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
По данным ведомства, пожар произошел в 04:16 мск в металлическом строении на площади 100 кв. м.
В 05:18 мск пожарным удалось потушить возгорание. «К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе не уточнили число пострадавших и серьезность полученных ими повреждений.