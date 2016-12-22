Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Туле

В одной из квартир в жилом доме в Туле произошел пожар, в результате которого есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области.
По данным ведомства, в результате пожара квартира выгорела по всей площади. К настоящему моменту спасателям удалось полностью потушить возгорание.
Кроме того, МЧС сообщает, что пожарные спасли семерых жителей дома. «Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.
В региональном главке МЧС сообщили «РИА Новости», что при пожаре погибли четверо детей. Собственница квартиры получила ожоги и была госпитализирована, добавили в ведомстве.
Об этом также заявили источники ТАСС и «Интерфакс» в экстренных службах региона. По их данным, жертвами пожара стали четыре ребенка. Помимо этого они подтвердили информацию о пострадавшей женщине.