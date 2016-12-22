В Новой Москве произошел пожар в ангаре

Пожар в металлическом ангаре на улице Адмирала Корнилова в ТиНАО ликвидирован. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что информация о возгорании поступила в 4:48 в воскресенье, 11 ноября. Площадь пожара составила около 200 кв. м, на 50 кв. м произошло обрушение кровли. В 6:36 пожар удалось локализовать.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в подмосковной Балашихе произошло возгорание кровли здания на площади 500 кв. м. Горел цех по производству пластмассы. В результате инцидента никто не пострадал. 6 ноября в городе Пушкино Московской области загорелся склад, площадь пожара составила 900 кв. м. О пострадавших не сообщалось.