В Пермском крае шесть человек погибли из-за пожара в жилом доме
Общество, 05:50
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В Пермском крае шесть человек погибли из-за пожара в жилом доме
В жилом доме в городе Чусовой в Пермском крае произошел пожар, погибли шесть человек, включая полуторогодовалого ребенка, пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
«По предварительным данным, погибли шесть человек, среди которых полуторагодовалый ребенок», — заявили в ведомстве.
О пожаре в МЧС сообщили в 00:55 по местному времени (22:55 мск), ликвидировали возгорание в 02:38 (00:38 мск). Причины пожара устанавливают.
Как уточнили «РИА Новости» в ведомстве, на место выехал глава управления МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев, а также специалисты испытательной лаборатории и следователи.