Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Волгограде

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК по Волгоградской области.
По данным ведомства, семья из шести человек, включая двоих детей 2014 и 2015 годов рождения, арендовала частный дом. «Сегодня вечером взрослые отлучились в магазин, а когда вернулись, жилище было уже объято пламенем», — рассказали в СК.
Следователи выяснили, что в момент пожара дети находились в доме одни.
По данным регионального МЧС, пожар произошел в частном доме на Балтийской улице. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Дом выгорел изнутри полностью, отметили в ведомстве.
«На месте пожара обнаружены двое погибших детей. Личности устанавливаются», — добавили в МЧС.