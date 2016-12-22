В Кремле заявили о «не вполне работающем» состоянии ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) находится «в не вполне работающем состоянии», есть понимание необходимости ее модернизации. Об этом заявила представитель президента России в G20 Светлана Лукаш, передает корреспондент РБК.

Она отметила, что основные институты ВТО практически не выполняют свои функции или выполняют их неэффективно. «Безусловно, есть понимание, что ВТО необходимо модернизировать, приводить к реалиям сегодняшнего дня», — сказала Лукаш. По ее словам, многие вопросы остаются за рамками регулирования ВТО, в том числе инвестиции и электронная торговля.

Лукаш добавила, что вопросы торговли будут наиболее острой темой на саммите G20 в Аргентине.

Ранее о необходимости обновления ВТО заявлял Дмитрий Медведев. По его словам, обновлять организацию нужно без ослабления ее влияния и расшатывания ее основополагающих принципов. Создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли можно только на основе прозрачных норм ВТО, которые учитывали бы специфику экономики каждой страны-участницы АТЭС, указывал Медведев.