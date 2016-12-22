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В Кремле оценили шансы на принятие итоговой декларации на саммите G20
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В Кремле оценили шансы на принятие итоговой декларации на саммите G20
Политика, 17:12
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В Кремле оценили шансы на принятие итоговой декларации на саммите G20
По итогам предстоящего саммита G20 в Аргентине удастся согласовать декларацию, выразила уверенность представитель президента России в группе Светлана Лукаш. Времени на согласование документов выделено больше, чем обычно
Фото: Patricio Murphy / Zuma / ТАСС

Представитель президента России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш в ходе брифинга для журналистов 22 ноября выразила уверенность, что по итогам саммита всем участникам, в отличие от участников недавнего саммита АТЭС, удастся согласовать итоговую декларацию. Саммит АТЭС (форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества) прошел в Папуа-Новой Гвинее и впервые за 25 лет завершился без принятия итоговой декларации лидеров стран из-за разногласий между Китаем и США о принципах мировой торговли. «АТЭС, конечно, всех сильно обескуражил», — сказала Лукаш.

Для согласования итоговых документов «Двадцатки» уже предусмотрено больше, чем обычно времени: «Безусловно, у нас, шерп, тех, кто будет согласовывать итоговую декларацию, будут очень сложные дискуссии, впервые выделено на согласование документов не два дня, как это было в предыдущие десять лет, а три с запасом еще четвертого дня». Однако она не сомневается в том, что в итоге согласовать документы удастся: «Все-таки «Двадцатка» еще ни разу не становилась в такую ситуацию, что не был принят итоговый документ. Мы оцениваем, что итоговый документ будет обязательно, весь вопрос в том, насколько он будет амбициозен. Либо повторится история Гамбурга, когда по отдельным вопросам пришлось выразить мнение большинства участников и отдельно отобразить отличающиеся позиции, либо все-таки мы придем к общему знаменателю, но, возможно, в менее амбициозной форме». «Декларация будет, гарантирую», — добавила Лукаш.

На саммите «Двадцатки» в Гамбурге в прошлом году участникам пришлось отдельно прописывать позицию США. По итогам саммита лидеров стран «Группы двадцати» будет принята декларация, выразила уверенность на брифинге для журналистов 22 ноября представитель президента России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

Саммит «Двадцатки» пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. Лидеры государств обсудят приоритетные темы, заявленные Аргентиной как председателем: будущее труда, инвестиции в инфраструктуру, продовольственную безопасность. Россию на встрече будет представлять президент Владимир Путин. По словам Лукаш, в числе приоритетов Путин видит те же вопросы, которые поставлены Буэнос-Айресом, и вопросы международной торговли.

Программа саммита, как сообщила Лукаш, будет состоять из пяти основных сессий в разных форматах. Работа начнется в формате ретрита — неформального обсуждения с участием только лидеров. Они обсудят, каким видят развития стран «Двадцатки» с учетом развития цифровой экономики. Четкой повестки обсуждения нет, уточнила представитель президента. После этого состоится заседание, на котором лидеры пройдутся по самым ключевым вопросам — финансовая повестка, финансовое регулирование, вопросы торговли. «Они совмещены, наверное, потому что это основные риски, которые сейчас угрожают устойчивости экономического роста в будущем», — предположила она.

«Наиболее острой темой на саммите будут вопросы торговли. Мы рассчитываем, что ​все страны выскажутся в поддержку многостороннего подхода к регулировании международной торговли», — рассказала Лукаш.

В вопросах торговли, напомнила она, ключевым является будущее Всемирной торговой организации. Сейчас она находится в не вполне работающем состоянии, основные институты ВТО практически не выполняют свои функции или как минимум неэффективно их выполняют, продолжила Лукаш. Есть понимание, что ВТО необходимо модернизировать, так как многие вопросы остаются за рамками регулирования, например инвестиции и электронная торговля, добавила она.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: «Большая двадцатка» , Аргентина , Владимир Путин , декларация
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