Медведев призвал обновить ВТО без расшатывания ее принципов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости обновления Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает ТАСС.

«Как и многие страны, мы признаем, что организация [ВТО] действительно нуждается в обновлении», — сказал он.

Медведев отметил, что обновлять ВТО нужно без ослабления ее влияния и «расшатывания и демонтажа» ее основополагающих принципов, которые могут привести к «краху цивилизованной торговли». Премьер-министр добавил, что создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли можно только на основе прозрачных норм ВТО, которые учитывали бы специфику каждой экономики стран-участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В начале ноября Медведев заявлял, что американские санкции закладывают мину замедленного действия под ВТО и расшатывают международный режим.

В конце августа США инициировали спор с Россией в ВТО. Он касается повышения ввозных пошлин на некоторые американские товары. В октябре Россия подала в организацию запрос на учреждение третейской группы, однако США заблокировали создание арбитража. При этом оспорить введение американских пошлин в ВТО также пытаются Китай, Канада, Мексика, страны ЕС, Турция, Норвегия, Индия и Швейцария.