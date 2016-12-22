В администрации президента допустили интервенции на топливном рынке

Подобный механизм для стабилизации цен на топливо может быть создан на базе мощностей «Транснефти». В администрации президента подчеркнули, что это не госрезерв

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Для стабилизации ситуации на топливном рынке власти обсуждают возможность создания интервенционного фонда на базе мощностей «Транснефти». Об этом заявил помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов на форуме Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщает корреспондент РБК.

«Это не госрезерв, это демпфирующий объем, где государство выступает как участник рынка», — сказал Молодцов.

По мнению Молодцова, для этого «фактически все инструменты созданы».

«Транснефть» сейчас озвучила, что у них существуют фактические емкости ежесуточного хранения, когда у них нефтепродукты находятся в трубе. Понятно, что это физические объемы. Это фактически и есть демпфирующий объем, который может в виде цифровых складских расписок использоваться для того, чтобы государство демпфировало спрос на рынке», — уточнил он.

В России действует схожий механизм зерновых интервенций — это один из способов регулирования цен на зерно. При переизбытке зерна цены на него снижаются, и государство закупает его, чтобы поддержать аграриев. Когда зерна не хватает, государство, наоборот, продает его из интервенционного фонда, чтобы не допустить роста цен.

В середине ноября правительство договорилось с нефтяными компаниями заморозить розничные и мелкооптовые цены на топливо. До конца года нефтяные компании должны держать их на уровне начала июня 2018 года. Также нефтяники должны как минимум на 3% увеличить поставки бензина и дизтоплива на внутренний рынок относительно уровня прошлого года, а также обеспечить необходимое количество топлива для независимых сетей АЗС. ФАС и ФНС поручено провести внеочередные проверки независимых сетей АЗС и «обратить особое внимание» в случае роста цен выше 4% от установленного уровня.

После этого решения, 15 ноября, «Роснефть», обеспечивающая до 40% предложения на рынке, приостановила поставки топлива на биржу. Компания заявила, что «не обязана» продавать топливо перекупщикам. На следующий день после приостановки торгов цены выросли на все виды топлива. Компания возобновила торги 19 ноября.

Один из регуляторов биржи — Центробанк — допустил ужесточение условий допуска к торгам топливом. В частности, изменения могут коснуться работы брокеров, а также раскрытия и регистрации внебиржевых сделок. Ранее Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ввела новые правила торговли, которые, по словам ее представителя, будут способствовать стабилизации топливного рынка.