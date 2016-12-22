ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,23 65,20 EUR Нал. 75,47 74,40 USD Бирж. 65,53 -0,13 EUR Бирж. 74,74 -0,03 USD ЦБ. 65,61 -0,34 EUR ЦБ. 74,80 -0,34 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4565,30 -8,90 IMOEX 2369,88 +0,51% RTSI 1139,27 +1,05% Brent 63,35 +0,36% DJIA 24464,69 -0,00% Nasdaq 6972,25 +0,92%
В администрации президента допустили интервенции на топливном рынке
Лента новостей
Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 17:30, РБК и Whirpool WSJ сообщила о планах Apple снизить цены на iPhone XR в Японии 17:22, Технологии и медиа «Спартак» прокомментировал информацию об уходе нескольких футболистов 17:17, Спорт В администрации президента допустили интервенции на топливном рынке 17:13, Бизнес В Кремле оценили шансы на принятие итоговой декларации на саммите G20 17:12, Политика Год на минималках: как изменилась стоимость криптовалюты с января 17:09, Крипто Сонни Синг из Bitpay предсказал стоимость биткоина в 2019 году 17:07, Крипто В Госдуме поддержали идею убрать с улиц электронные табло с курсами валют 16:53, Финансы МОК пообещал забрать у Зубкова олимпийское золото 16:48, Общество Таможня рассказала об уголовном деле против производителя шин Bridgestone 16:48, Политика 5 модных трендов этой осени 16:46, РБК Pink и KUPIVIP.RU Поклонская поддержала присвоение аэропорту Мурманска имени Николая II 16:40, Общество Премия РБК: номинанты в категории «Стартап» — о бизнесе и жизни 16:36, Бизнес НОВАТЭК досрочно запустил третью очередь завода «Ямал СПГ» 16:36, Бизнес На главу антикоррупционного бюро Украины завели дело из-за декларации 16:23, Общество ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара 16:21, Спорт Должники выплатили миллиарды: как провели квартал сетевые компании России 16:20, Quote 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 16:19, РБК и Volkswagen ЕК положительно оценила поправки Польши в закон о Верховном суде 16:19, Политика Путин поручил рассчитать количество необходимых России боеприпасов 16:07, Политика Когда продавать биткоин: криптовалюта вновь подорожает 16:06, Крипто Минэнерго сообщило о сбое электроснабжения на Иркутском заводе «Русала» 16:05, Бизнес Лавров обвинил США в параноидальной зацикленности на санкциях 15:54, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 15:46, РБК и Philips В Израиле сообщивший 2000 раз о заложенных бомбах получил 10 лет тюрьмы 15:43, Общество Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Nissan 15:42, Бизнес Кремль допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря 15:38, Политика Неисчерпаемый ресурс: какой должна быть завтрашняя российская энергетика 15:37, Мнение
В администрации президента допустили интервенции на топливном рынке
Заморозка цен на бензин, 17:13
0
В администрации президента допустили интервенции на топливном рынке
Подобный механизм для стабилизации цен на топливо может быть создан на базе мощностей «Транснефти». В администрации президента подчеркнули, что это не госрезерв
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Для стабилизации ситуации на топливном рынке власти обсуждают возможность создания интервенционного фонда на базе мощностей «Транснефти». Об этом заявил помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов на форуме Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщает корреспондент РБК.

«Это не госрезерв, это демпфирующий объем, где государство выступает как участник рынка», — сказал Молодцов.

По мнению Молодцова, для этого «фактически все инструменты созданы».

«Транснефть» сейчас озвучила, что у них существуют фактические емкости ежесуточного хранения, когда у них нефтепродукты находятся в трубе. Понятно, что это физические объемы. Это фактически и есть демпфирующий объем, который может в виде цифровых складских расписок использоваться для того, чтобы государство демпфировало спрос на рынке», — уточнил он.

В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже
Бизнес

В России действует схожий механизм зерновых интервенций — это один из способов регулирования цен на зерно. При переизбытке зерна цены на него снижаются, и государство закупает его, чтобы поддержать аграриев. Когда зерна не хватает, государство, наоборот, продает его из интервенционного фонда, чтобы не допустить роста цен.

В середине ноября правительство договорилось с нефтяными компаниями заморозить розничные и мелкооптовые цены на топливо. До конца года нефтяные компании должны держать их на уровне начала июня 2018 года. Также нефтяники должны как минимум на 3% увеличить поставки бензина и дизтоплива на внутренний рынок относительно уровня прошлого года, а также обеспечить необходимое количество топлива для независимых сетей АЗС. ФАС и ФНС поручено провести внеочередные проверки независимых сетей АЗС и «обратить особое внимание» в случае роста цен выше 4% от установленного уровня.

Независимые АЗС назвали необходимую наценку на литр бензина
Экономика

После этого решения, 15 ноября, «Роснефть», обеспечивающая до 40% предложения на рынке, приостановила поставки топлива на биржу. Компания заявила, что «не обязана» продавать топливо перекупщикам. На следующий день после приостановки торгов цены выросли на все виды топлива. Компания возобновила торги 19 ноября.

Один из регуляторов биржи — Центробанк — допустил ужесточение условий допуска к торгам топливом. В частности, изменения могут коснуться работы брокеров, а также раскрытия и регистрации внебиржевых сделок. Ранее Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ввела новые правила торговли, которые, по словам ее представителя, будут способствовать стабилизации топливного рынка.

Авторы: Константин Ткаченко, Людмила Подобедова.
Теги: бензин , топливо , интервенции
Материалы по теме
ФАС пообещала оценить отказ «Роснефти» продавать бензин на бирже Бизнес
В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter