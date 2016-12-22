Независимые АЗС назвали необходимую наценку на литр бензина

Независимым АЗС необходима наценка не менее 3 руб. на литр бензина, чтобы торговать топливом не в убыток, заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, сообщает «РИА Новости».

По его словам, независимый сектор не оказывает влияния на стоимость топлива и «пляшет от тех цен», которые для него уставлены. Баженов добавил, что независимые АЗС устроила бы и цена в 30 руб. за литр. «Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит и зарабатывать, и отправлять средства на реинвестиции», — заявил он.

Баженов добавил, что договоренность властей и нефтяников о заморозке цен на бензин приведет к убыточности и возможному закрытию независимых АЗС. «На совещании установлен предел маржинальности независимого сектора — 4%. Позволяет ли этот предел работать нормально? Нет. Это смех для независимой розницы», — сказал он, добавив, что при этих условиях средняя маржинальность составит 1,7 руб. за литр, в то время как операционные расходы АЗС близки к 3 руб. на литр.

Правительство и крупнейшие нефтяные компании подписали соглашение, по которому цены на топливо заморозили на уровне июня 2018 года.