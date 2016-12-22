В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже

ЦБ, который является одним из регуляторов биржи, допустил ужесточение условий допуска к биржевым торгам топливом. Изменения могут коснуться работы брокеров, а также раскрытия и регистрации внебиржевых сделок

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Директор департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина заявила о том, что Банк России, который является одним из регуляторов биржи, может ужесточить требования к биржевым торгам, а также к раскрытию и регистрации внебиржевых сделок. Об этом она сообщила, выступая на заседании Биржевого форума в Москве, передает корреспондент РБК.

«Доля трейдеров колеблется в районе 5–8%. Тем не менее трейдеры на бирже являются основными покупателями нефтепродуктов», — рассказала Селютина, заметив при этом, что непрозрачность, по ее данным, «наблюдается сейчас не в биржевом, а во внебиржевой сегменте».

В связи с этим одним из предложений ЦБ на Биржевом комитете, как отметила Селютина, станет идея «распространить регистрацию внебиржевых контрактов не только на ВИНКи [вертикально интегрированные нефтяные компании], но и на трейдеров».

Помимо этого, как считают в Банке России, «необходимо усовершенствовать формулу цены [топлива на бирже], включая скидки и надбавки к базовым ценам». «Это позволит создать репрезентативные ценовые индексы, в том числе на экспортируемую нефть», — пояснила директор департамента регулятора.

В настоящий момент, по ее словам, «идет сокращение посредников на рынке ценных бумаг». «Сейчас количество брокеров концентрируется в десятке крупнейших компаний из-за регулярной нагрузки», — заметила Селютина.

«Товарный рынок находится на первом этапе развития. Возможно, здесь стоит навести порядок через биржевую инфраструктуру. Можно ужесточить условия допуска к биржевым торгам, предъявить к брокерам требования через правила биржи, мотивировать биржу, чтобы она осуществляла контроль. Это могут быть требования к капиталу, внутреннему учету, ​раскрытию информации. Такой опосредованный надзор для участников товарного рынка будет легче, чем если их назвать профессиональными участниками рынка, после чего они попадут под весь объем контроля, который сейчас есть на рынке ценных бумаг», — сказала она.

Ранее в ноябре, после того как правительство и нефтяники договорились продлить заморозку цен на бензин до конца года, требования к трейдерам также решила ужесточить крупнейшая российская товарная биржа — Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). Новые правила торговли, по мнению ее представителей, будут способствовать стабилизации топливного рынка.

В частности, для участников торгов СПбМТСБ решила ввести повышенные ставки денежного обеспечения при продаже бензина и дизтоплива с базисов (станций отправления) НПЗ. Помимо этого, некоторым категориям участников торгов биржа запретила осуществлять реализацию товара в денежное обеспечение, а некоторые категории участников (например, временный член секции) и вовсе были упразднены.