Биржа ужесточит требования к трейдерам на фоне заморозки цен на бензин

Петербургская международная товарно-сырьевая биржа решила модифицировать правила торговли. Требования к трейдерам ужесточатся, однако участвовать в торгах топливом им запрещено не будет

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После того как правительство и нефтяники договорились продлить заморозку цен на бензин до конца года, крупнейшая российская товарная биржа — Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) — решила изменить правила торговли. Соответствующее сообщение размещено на ее сайте. Новые правила, как считают представители СПбМТСБ, поспособствуют стабилизации топливного рынка.

Для участников торгов будут введены повышенные ставки денежного обеспечения при продаже бензина и дизтоплива с базисов (станций отправления) НПЗ. Уровень обеспечения, как уточнили на бирже, «будет повышен вместе с размером неустойки, которую будет уплачивать компания-продавец в случае неисполнения биржевого договора».

Некоторым категориям участников торгов на СПбМТСБ будет запрещено осуществлять реализацию товара в денежное обеспечение. А сроки подачи отгрузочной разнарядки будут сокращены до одного дня.

Согласно новым правилам биржи будут упразднены такие категории участников торгов, как, например, временный член секции (такой статус обычно получают нерезиденты — иностранные юридические лица, которые были допущены к торгам и имеют право на участие в одной из секций биржи). За любые формы отказа от исполнения биржевого договора поставки, указали в СПбМТСБ, будут введены штрафы.

«Биржа, — отмечается также в пресс-релизе, — считает целесообразным принятие единообразных решений по регулированию рынка в отношении всех организаторов торгов на товарном рынке». В связи с этим, как отметили представители СПбМТСБ, они собираются обратиться к регуляторам с предложением внести изменения в законодательство и нормативные акты ЦБ об организованных торгах.

Вместе с этим петербургская биржа отмечает «важность дальнейшего развития биржевого рыночного механизма и предлагает его дальнейшее использование с учетом изменения правил торгов и допуска в качестве основного канала товарных интервенций со стороны российских нефтяных компаний — участников соглашений с правительством».

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса и и минеральных удобрений. В России через нее осуществляется около 99% подобных организованных торгов.

​О мерах по стабилизации топливного рынка правительство и представители российских нефтяных компаний («Роснефти», «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, «Нового потока» и Иркутской нефтяной компании) договорились 31 октября. Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин и дизельное топливо на июньском уровне до конца года. На этом же мероприятии, как РБК стало известно позже, Федеральной антимонопольной службе, ЦБ и СПбМТСБ было поручено до 12 ноября представить в правительство согласованные предложения относительно запрета трейдерам участвовать в биржевых торгах бензином и другими нефтепродуктами.

До 31 марта 2019 года на торги для исключения спекулятивных сделок на внутреннем рынке нефтепродуктов, как отмечалось в протоколе совещания, должны допускаться только сети автозаправочных станций (АЗС) и конечные промышленные и сельскохозяйственные мелкооптовые потребители.