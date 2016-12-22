Эксперты зафиксировали рекордный уровень углекислого газа в атмосфере

Концентрация углекислого газа в атмосфере поднялся до максимального значения, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО, специализированное межправительственное учреждение ООН).

В ежегодном бюллетене ВМО по парниковым газам говорится, что в 2017 году средняя концентрация CO2 достигла 405,5 ppm (единиц на миллион). В 2016 году этот показатель составлял 403,3 ppm, а в 2015 — 400,1 ppm.

Организация также зафиксировала рост концентрации в атмосфере метана. В прошлом году ее уровень достиг 1859 ppb, что на 257% превышает его уровень в доиндустриальный период (до 1750 года). Концентрация закиси азота, способствующей разрушению озонового слоя, достигла 329,9 ppb (на 122% выше доиндустриального уровня).

«Без быстрого сокращения выбросов CO2 и других парниковых газов изменение климата будет иметь все более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле. Окно возможностей для действий почти закрыто», — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. По его словам, в последний раз похожая концентрация углекислого газа на Земле наблюдалась 3-5 миллионов лет назад, когда температура была на 2-3 градуса Цельсия теплее, а уровень моря на 10-20 метров выше.

Исследование ВМО было опубликовано после того, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) представила доклад, посвященный последствиям роста температуры на 1,5ºC по сравнению с доиндустриальным периодом. В документе говорилось, что рисков, связанных с потеплением, можно избежать, если достичь нулевых нетто–выбросов углекислого газа (то есть выбросов за вычетом поглощений) к 2050 году.