Как Индия стала одной из стран с самым грязным воздухом
Общество, 12:51
0
Как Индия стала одной из стран с самым грязным воздухом
Индия — одна из стран — лидеров по загрязнению воздуха. По данным ВОЗ, в некоторых крупных городах этот показатель в три раза превышает нормы, а из-за болезней, вызванных загрязнением, каждый год умирают более 1 млн человек
Фотогалерея 8 Фото
Ученые из Института энергетической политики частного исследовательского Чикагского университета назвали Индию одной из стран с самым загрязненным воздухом. По их данным, это влияет на сокращение средней продолжительности жизни граждан как минимум на четыре года, а в некоторых городах (в штатах Уттар-Прадеш, Харьяна) — на 7–8 лет