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На полградуса ниже: как замедлить потепление климата за $2,4 трлн в год
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На полградуса ниже: как замедлить потепление климата за $2,4 трлн в год
Общество, 08:16
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Игорь Макаров На полградуса ниже: как замедлить потепление климата за $2,4 трлн в год
Участникам Парижского соглашения предложен механизм снижения ущерба от потепления климата. Однако проблема не только в его высокой стоимости, но и в необходимости создания сложных межстрановых институтов солидарности

​Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала новый доклад, посвященный последствиям роста температуры на 1,5ºC по сравнению с доиндустриальным периодом и возможностям удержания потепления на этом уровне. Этот документ может помочь осмыслению масштабов рисков, связанных с изменением климата. Авторы надеются, что сделанные ими выводы послужат основанием для принятия более серьезных мер по предотвращению климатических изменений.

Два сценария

Доклад подготовлен МГЭИК по поручению участников Парижского соглашения, заключенного в 2015 году. Эксперты проанализировали возможность удержания температуры на 2°С сверх доиндустриальных уровней и пришли к выводу, что необходимы усилия по ограничению роста температуры до 1,5°С.

У экспертов МГЭИК два основных посыла. Первый заключается в том, что связанные с потеплением на 1,5°С риски намного ниже, чем на 2°С. Так, доля населения, подверженного волнам опасной жары раз в пять лет, при переходе от уровня 1,5°С к 2°С вырастет с 14 до 37%. Число людей, испытывающих нехватку воды, возрастет более чем на 100 млн человек. Уровень моря поднимется на дополнительные 8 см, что несет угрозу многим прибрежным территориям. Вероятность круглогодичного отсутствия льда в Арктике повысится с 3 до 16%. Значительно вырастет угроза вымирания видов, при этом особенно высоки риски для коралловых рифов. Возникнут дополнительные угрозы для продовольственной безопасности, особенно в районах южнее Сахары (Сахель), на юге Африки, в Средиземноморье и Амазонии. Вырастет риск истощения рыбных ресурсов.

Второй посыл состоит в том, что этих рисков можно избежать. Это потребует сокращения нетто-выбросов углекислого газа (то есть выбросов за вычетом поглощений) на 45% к 2030 году по сравнению с 2010-м и достижения нулевых нетто-выбросов к 2050 году. Стоимость необходимых среднегодовых инвестиций в трансформацию энергетической системы оценивается авторами доклада в $2,4 трлн (в ценах 2010 года) до 2035 года, или 2,5% мирового ВВП. Это на $400–500 млрд в год больше, чем в базовом сценарии развития мировой энергетики, и означает, что дополнительно примерно 1,5% глобальных инвестиций за следующие 20 лет должны быть перенаправлены с других задач на меры по сокращению выбросов. Речь идет, например, об оптимизации спроса на энергию (в том числе в результате повышения энергоэффективности), замещении ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии и развитии технологий улавливания и захоронения углерода. Каждый год промедления только увеличит цену, которую придется заплатить. Впрочем, пока человечество далеко от решительных действий: меры, которые анонсированы странами в рамках Парижского соглашения, позволят удержать рост температуры лишь в пределах 3°С.

Выводы доклада не были неожиданными для специалистов. МГЭИК не ведет самостоятельных научных изысканий, а занимается систематизацией результатов исследований, опубликованных в ведущих научных журналах. Таким образом, сообщения этой структуры учитывают весь спектр современного научного знания по климатической проблеме, что объясняет их высокий авторитет и возможность использования в качестве научной основы климатической политики. Последний доклад обобщает 6 тыс. научных работ. Он четко указывает на неопределенности в отношении конкретных параметров последствий, а также фиксирует многочисленные пробелы в научных знаниях о климатической проблеме. Тем не менее эти неопределенности и пробелы не влияют на формирование общей картины — потепление на 2°С ведет к серьезным негативным последствиям для большинства регионов мира и способно видоизменить облик планеты. Удержание температуры на 1,5°С может позволить смягчить многие из имеющихся рисков.

Климат вместо обороны

Еще недавно сценарий удержания роста температуры 1,5°С не воспринимался большинством экспертов всерьез. В Парижское соглашение он попал в качестве уступки малым островным государствам, для которых изменение климата и связанный с ним рост уровня Мирового океана — вопрос выживания. Большинство ведущих государств считало бессмысленным обсуждение этого сценария в условиях, когда предпринимаемые сейчас меры по сокращению выбросов недостаточны даже для выхода на траекторию 2°С. Новый доклад МГЭИК способен вернуть этот сценарий в повестку дня. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже заявил о том, что очередная климатическая конференция, которая пройдет в конце года в польском Катовице, должна стать критическим моментом для выбора сценария, соответствующего цели 1,5°С.

Впрочем, для многих экспертов поставленные задачи выглядят невыполнимыми. Указанные в докладе объемы инвестиций в энергетику представляют собой гигантскую сумму. Экологические активисты указывают на то, что она сопоставима с объемом мировых оборонных расходов, и призывают правильно расставить приоритеты. Но главная проблема состоит даже не в объемах необходимых средств, а в том, что инвестиции в сокращение выбросов требуют коллективных действий и выстраивания невиданных прежде механизмов солидарности между странами. Это крайне сложно себе представить в нынешней раздираемой противоречиями международной среде.

Мировая экономика, и в частности энергетика, переживает беспрецедентную «зеленую» трансформацию, однако ее масштабы и скорость по-прежнему недостаточны. Вопреки распространенному мнению о широкомасштабной государственной поддержке чистых технологий двигателем этой трансформации являются в основном рыночные силы, реагирующие на быстрое удешевление технологий в сфере возобновляемой энергетики, «зеленого» транспорта и строительства. Пассивность же государств иллюстрируется тем простым фактом, что государственные субсидии на ископаемое топливо в современном мире по-прежнему превышают объемы государственной поддержки безуглеродной энергетики.

Многие ведущие страны по-прежнему не рассматривают борьбу с изменением климата как приоритет. Дональд Трамп и вовсе объявил о выходе из Парижского соглашения. Схожих взглядов придерживается наиболее вероятный победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару. Охлаждение к международным механизмам климатической политики наблюдается в Австралии. Не горят желанием сокращать выбросы многие страны-нефтеэкспортеры, в том числе и Россия, до сих пор не ратифицировавшая Парижское соглашение. Еще один крупный эмитент — Индия — готова двигаться в «зеленом» направлении лишь до той поры, пока это не противоречит целям преодоления бедности, в том числе энергетической. Из ведущих экономик лишь ЕС и Китай имеют амбициозные планы по сокращению выбросов, разделяемые и государством, и обществом, — и то во многом из-за того, что эти планы сопряжены с другими, неклиматическими выгодами, такими как обеспечение энергетической безопасности (в Европе) и улучшение качества воздуха в городах (в Китае).

В условиях пассивности климатической политики большинства государств сложно ожидать на конференции в Катовице прорыва, к которому призывает Гуттереш. Но, как бы то ни было, в ее преддверии особенно важно донести информацию о связанных с изменением климата рисках до политиков и их избирателей. С этой точки зрения доклад МГЭИК выпущен как нельзя кстати.

Об авторах
Игорь Макаров старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , глобальное потепление , альтернативная энергетика , Парижское соглашение по климату ...
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