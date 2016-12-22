Пекин заявил о неприемлемости шантажа по вопросу вступления в ДРСМД

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, в ходе брифинга комментируя заявление США о том, что КНР должен присоединится к договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) заявила, что Пекин не потерпит шантажа. Об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, договор является двусторонним соглашением СССР и США. Представитель МИДа отметила, что Китай будет придерживаться оборонного характера своей национальной политики, и рекомендовала Вашингтону подумать, прежде чем принять какое-либо решение по ДРСМД.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из договора РСМД. В Кремле выразили обеспокоенность в связи с данным решением и отметили, что это может сделать мир «более опасным». При этом глава МИДа Сергей Лавров говорил, что США еще не начали процедуру выхода из ДРСМД.

Позднее Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свои возможности в ядерной сфере, пока другие страны «не придут в чувства». Его слова касаются в том числе России и Китая, пояснил американский лидер. Он также указал, что Китай должен быть включен в ДРСМД. До этого советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон уточнил, что планы выхода США из договора связаны не только с Россией, и напомнил, что ракеты средней и малой дальности также могут производить Китай и КНДР.