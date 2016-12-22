СМИ узнали о расширении полномочий военных США на границе с Мексикой

Белый дом подписал документ, позволяющий дислоцированным на границе американским войскам при необходимости вмешиваться в дела внутренних служб и применять оружие на поражение. Об этом сообщает портал Military Times, отмечая, что соответствующую директиву подписал глава аппарата Белого дома Джон Келли, а не президент США Дональд Трамп.

Как сообщает издание, Келли в подписанном им документе обосновал необходимость «выполнять подобные военные защитные действия» тем, что сотрудники разведки США указали на то, что тысячи мигрантов, находящиеся рядом с контрольно-пропускным пунктом в мексиканской Тихуане, предрасположены к насилию и беспорядкам, которые могут напрямую угрожать американским пограничникам.

Military Times также отмечает, что этот документ идет вразрез с подписанным президентом США Ратерфордом Хейсом в 1878 году законом «Posse Comitatus», который ограничивает полномочия Вооруженных сил во вмешательстве в дела правоохранительных органов, в частности, в вопросе восстановления общественного порядка во время волнений или беспорядков.

В середине октября в сторону США из города Сан-Педро-Сула, который расположен на севере Гондураса, стартовал марш мигрантов. 25 октября караван достиг юга Мексики и насчитывал несколько тысяч человек. 31 октября Дональд Трамп объявил об отправке навстречу каравану мигрантов 15 тыс. солдат.

9 ноября Трамп подписал распоряжение, согласно которому тем мигрантам, кто попал на территорию США незаконно, будет запрещено предоставлять убежище. При этом согласно действующему закону об иммиграции и гражданстве от 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он попал в страну.