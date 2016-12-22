Трамп объявил об отправке навстречу каравану мигрантов 15 тыс. солдат

На охрану границы с Мексикой с связи с приближением каравана мигрантов могут быть отправлены около 15 тыс. военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее Пентагон обещал, что там будут размещены около 7 тыс. солдат

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границу с Мексикой в связи с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки, могут быть отправлены 15 тыс. военнослужащих, сообщает Reuters.

​Это количество более чем в два раза превышает число солдат, призванных усилить охрану границы, которое ранее назвал Пентагон. Ранее 30 октября генерал Терренс О’Шонесси, глава Северного командования ВС США, заявил, что на границу будет оправлено 5,2 тыс. солдат в добавок к тем двум тысячам, которые уже находятся там. Таким образом, общее количество американских солдат на границе с Мексикой должно, по словам генерала, превысить 7 тыс. человек.

Марш мигрантов стартовал в городе Сан-Педро-Сула на севере Гондураса в середине октября. Сначала в колонне было менее 200 человек, но к моменту пересечения границы с Гватемалой набралось уже около 1 тыс., а по мере продвижения по этой стране число участников увеличилось еще в четыре раза. 25 октября караван уже был на юге Мексики — в 1000 км от границы США. 29 октября караван достиг города Оахака в Мексике.

18 октября Трамп пригрозил отправить на американо-мексиканскую границу военных. Он заявил, что лидеры Гватемалы, Гондураса и Сальвадора не могут остановить поток людей, которые затем попадают из Мексики в Соединенные Штаты.

«Я должен в самых сильных выражениях попросить Мексику прекратить этот натиск, а если не удастся сделать это, я вызову вооруженные силы США и закрою нашу южную границу», — написал он тогда в своем Twitter. Трамп подчеркнул, что попадание в страну через южную границу наркотиков и преступников намного важнее для него, чем торговля или соглашение USMCA.

Уже 27 октября министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил запрос Министерства внутренней безопасности (DHS) о направлении дополнительных войск на границу США и Мексики. В заявлении военного ведомства говорилось, что Мэттис одобрил предоставление «возможностей для усиления миссии Министерства национальной безопасности, Таможенной и пограничной службы вдоль юго-западной границы». Военные «будут оказывать гражданским властям помощь в планировании, инженерную поддержку (сооружение временных барьеров, заграждений), авиационную поддержку для перемещения сотрудников ведомств, медицинских бригад».



Ведущая роль на протяжении операции будет отведена Северному командованию Вооруженных сил США, уточняет Пентагон. Сколько именно военных отравится на границу с Мексикой, в Пентагоне тогда не уточнили.