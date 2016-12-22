Первые мигранты из каравана беженцев достигли границы с США

Ситуация с караваном мигрантов, которые идут к границам США из Гондураса, начала развиваться еще в середине октября. «Гватемальцы бежали от нищеты, гондурасцы — от бандитов, никарагуанцы — от жестких политических репрессий», — пишет о беженцах The Washingtom Post.

29 октября мигранты дошли до города Оахака в Мексике, к 15 ноября часть из них добралась до границы. Многие из них — представители ЛГБТ-сообществ, которые ищут убежища в США