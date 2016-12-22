Первые мигранты из каравана беженцев достигли границы с США

Первые мигранты из каравана беженцев, который с середины октября идет к южной границе США из Гондураса, достигли Мексики. Некоторые из них готовы ждать официального разрешения о пересечении границы, другие готовы сделать это нелегально. Что сейчас происходит на границе — в фоторепортаже РБК
Ситуация с караваном мигрантов, которые идут к границам США из Гондураса, начала развиваться еще в середине октября. «Гватемальцы бежали от нищеты, гондурасцы — от бандитов, никарагуанцы — от жестких политических репрессий», — пишет о беженцах The Washingtom Post.
29 октября мигранты дошли до города Оахака в Мексике, к 15 ноября часть из них добралась до границы. Многие из них — представители ЛГБТ-сообществ, которые ищут убежища в США
Колонна с мигрантами росла по мере их движения: если сначала в ней было менее 200 человек, то к моменту пересечения границы Гондураса их число выросло до 1 тыс. человек, а затем еще в четыре раза
Президент США послал для укрепления границы несколько тысяч солдат, назвав движение мигрантов вторжением в Соединенные Штаты. По его словам, в число мигрантов входят «некоторые очень плохие люди» — члены банд и «неизвестные люди с Ближнего Востока». Операцию по укреплению границы назвали «Преданный патриот»
По словам Трампа, мигранты должны ожидать разрешения на пересечение границы в специально оборудованных лагерях на границе. «Они [палатки] будут очень красивые, и они [мигранты] будут ждать там [решения о предоставлении убежища], и если они его не получат, то пускай убираются», — заявил президент в интервью FoxNews
Американские власти считают сложившуюся с мигрантами ситуацию критической, а Трамп пригрозил властям Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые не смогли остановить беженцев, прекращением финансовой помощи, значительная часть которой направлена на решение проблем нелегальной миграции
9 ноября Трамп подписал распоряжение, согласно которому тем мигрантам, кто попал на территорию США незаконно, запрещено предоставлять убежище. Согласно действующему закону об иммиграции и гражданстве от 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он попал в страну
В Мексике также недовольны беженцами, расположившимися у границы. Жители Тихуаны провели акцию протеста вблизи их лагеря, выкрикивая антииммигрантские лозунги