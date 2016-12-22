NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США

Агенты Министерства внутренней безопасности США работают внутри каравана мигрантов и отслеживают планы беженцев о методах пересечения границы Мексики со Штатами. Об этом сообщают источники телеканала NBC.

Собеседники агентства заявляют, что агенты ранее передали в министерство данные о том, что мигранты планируют прорваться на территорию США через автотрассы на участке границы возле города Сан-Диего в Калифорнии. Источники добавляют, что таможенники закрыли все северные границы с 03:00 до 06:00, однако попытка прорыва так и не последовала.

Отмечается, что мигранты ведут координацию действий в WhatsApp, внедренные агенты также состоят в группах беженцев в мессенджере и собирают там информацию.

Ранее караван из нескольких тысяч мигрантов направился из Гондураса к границе США, чтобы просить убежища. Первые беженцы достигли американской границы 16 ноября, согласно приказу президента США Дональда Трампа, охрана границы возложена на более 5 тыс. военнослужащих.

При этом американский лидер опроверг информацию о том, что бойцам приказали стрелять по мигрантам, если они начнут забрасывать военных камнями. По оценкам экспертов, затраты из бюджета на отправку военных к мексиканской границе составят $200 млн.