Трамп отказал нелегальным мигрантам в праве просить убежище

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, согласно которому нелегальные мигранты не смогут просить у Соединенных Штатов предоставить им убежище, сообщается на сайте Белого дома.

Трамп напомнил о караване мигрантов, который направляется к границе США с Мексикой и из-за которого туда уже отправили американских военнослужащих. По его словам, они планируют попасть в США без необходимых документов и просить убежища в стране.

«Прибытие большого числа чужаков будет способствовать перегрузке нашей системы иммиграции и [предоставления] убежища», — сказал Трамп.

Согласно новым правилам, убежище не смогут получить те, кто пересек границу незаконно. Таким образом, отметил Трамп, чтобы претендовать на убежище мигранты должны будут въехать в США через пункты погранслужбы. В сообщении Белого дома говорится, что новые правила вступят в силу 10 ноября и будут действовать в течение 90 дней.

​Согласно закону США от 1965 года, любой кто приедет в США может попросить об убежище вне зависимости от того, как он попал в страну. Трамп ранее назвал это положение в законодательстве лазейкой для мигрантов.