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В Кремле прокомментировали иск связанного с Пригожиным СМИ к Facebook
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В Кремле прокомментировали иск связанного с Пригожиным СМИ к Facebook
Технологии и медиа, 14:48
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В Кремле прокомментировали иск связанного с Пригожиным СМИ к Facebook

В Кремле считают неприемлемым любые проявления нарушений свободы слова на Западе в отношении российских СМИ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поданный в американский суд иск Федерального агентства новостей (ФАН) к Facebook, передает корреспондент РБК.

Ранее 21 ноября ФАН обратилось с иском в суд штата Калифорния, требуя от Facebook восстановить свою страницу, а также выплатить компенсацию за нанесенный репутации агентства ущерб. В тексте иска действия Facebook по отношению к ФАН назвали цензурой.

Аккаунт ФАН в Facebook был заблокирован весной этого года. Глава агентства Евгений Зубарев заявил, что блокировка произошла без объяснения причины. По его мнению, администрация социальной сети была политически мотивирована.

Основатель Facebook Марк Цукерберг, в свою очередь, еще в апреле сообщил о решении удалить сотни публикаций и групп, которые были связаны с российской «фабрикой троллей». По мнению Цукерберга, эти аккаунты «неоднократно обманывали людей по всему миру и манипулировали ими».

«Федеральное агентство новостей» — издание «фабрики медиа», которую источники журнала РБК связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. ФАН и другие издания медиахолдинга располагались по тому же адресу, где, по словам ряда СМИ, в том числе «Новой газеты», «Фонтанки» и Би-би-си, находилась «фабрика троллей», которая должна была публиковать в соцсетях провластные комментарии и критиковать оппозиционеров.




 

Теги: Кремль , Дмитрий Песков , иск в суд , Facebook
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