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Кремль выразил сожаление проигрышем россиянина за пост главы Интерпола
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Кремль выразил сожаление проигрышем россиянина за пост главы Интерпола
Политика, 13:52
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Кремль выразил сожаление проигрышем россиянина за пост главы Интерпола

В Кремле сожалеют о том, что россиянин Александр Прокопчук (с 2016 года вице-президента Интерпола) проиграл в выборах за пост главы организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

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Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле решение об избрании корейского кандидата Ким Чен Яна на пост главы Интерпола политически мотивированным, он заявил, что не видит каких-либо причин не соглашаться с результатами выборов.

Тем не менее Песков подчеркнул, что выборы проходили «в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства».

«Выборы были сложными, но они состоялись», — заключил он.

Россиянин проиграл корейскому кандидату в борьбе за пост главы Интерпола
Политика

Ранее в среду, 21 ноября, члены генассамблеи Интерпола избрали новым президентом организации представителя Южной Кореи Ким Чен Яна. Он исполнял обязанности руководителя после исчезновения и последующей отставки бывшего главы Мэна Хунвэя (в начале октября он уехал в отпуск в Китай и не вернулся, а позже направил заявление в Интерпол, в котором сообщил об отставке). Кандидатов на пост главы было двое: он и россиянин Прокопчук.

Теги: Кремль , Дмитрий Песков , Интерпол
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